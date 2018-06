TAP começa a voar para Florença

A Companhia inaugura neste domingo a sua quinta rota em Itália. A TAP vai começar este domingo, 10 de junho, a sua operação para a cidade de Florença, em Itália.

Recorde-se que a TAP voa também para Roma, Milão, Bolonha e Veneza, a partir de Lisboa e ainda, a partir do Porto, para Milão.

A Companhia anuncia que a rota para Florença será operada pelos aviões Embraer 190, da TAP Express, com dez frequências semanais. As saídas de Lisboa são às 07:05 com chegada a Florença às 10:50, às terças, quartas, sextas, sábados e domingos. Opera ainda com saída de Lisboa às 15:50 e chegada a Florença às 19:35, às segundas, quintas, sextas, sábados e domingos.