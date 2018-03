TAP celebra hoje 73 anos

A companhia aérea nacional celebra hoje, quarta-feira, 73 anos de existência. A TAP ou a “Secção de Transportes Aéreos”, nasceu a 14 de março de 1945 pela mão de Humberto Delgado, o então diretor do Secretariado da Aeronáutica Civil. É neste ano que são adquiridos os primeiros aviões – dois aviões DC-3 Dakota com capacidade para 21 passageiros. No ano seguinte, a companhia começou a operar, através da realização do Curso Geral de Pilotos.

São então inauguradas as duas primeiras linhas aéreas: a primeira linha comercial Lisboa-Madrid abre a 19 de setembro de 1946. Mais tarde, a 31 de dezembro, é inaugurada a “Linha Aérea Imperial” que serve a rota Lisboa-Luanda-Lourenço Marquesque contaria com 12 escalas, cerca de 15 dias de duração (ida e volta) e 24540 quilómetros de extensão. Até ao termo da década de 40, outras rotas são criadas: Paris (1948), Londres (1949) e Sevilha (1948).

Volvidos 73 anos, a TAP transportou, especificamente no mês de fevereiro passado, mais de um milhão de passageiros somando assim 12 meses consecutivos a superar o patamar mensal de um milhão de pessoas transportadas. Também em fevereiro, alcançou um total de 1 042 019 passageiros, mais 150 mil, ou 16,9%, do que em igual mês do ano passado.