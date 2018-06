TAP cancela dois voos Barcelona-Lisboa por “motivos operacionais”

A companhia aérea TAP cancelou os dois voos Barcelona-Lisboa previstos para hoje às 09:00 e 10:40 devido a “razões operacionais”, mas alguns passageiros ficaram descontentes com as alternativas dadas pela companhia para assegurar o seu regresso.

Em declarações à agência Lusa, uma das passageiras, Diana Moreira, lamentou à agência Lusa que a TAP não tivesse informado do cancelamento do voo e que os serviços tenham permanecido indisponíveis telefonicamente durante toda a manhã para prestar informações.

“Informaram-nos no balcão da Swiss Port que o voo tinha sido cancelado e no balcão do ‘check-in’ disseram-nos que a alternativa era virmos num voo com escala em Madrid e com chegada a Lisboa amanhã (segunda-feira) sem direito a hotel, o que para mim é impensável porque tenho de estar hoje em Lisboa”, disse.