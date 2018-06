TAP assinala 600 anos da Madeira com “voo retro” Lisboa-Funchal.

A TAP realiza este sábado, dia 2 de junho, o primeiro “voo retro” em território nacional, com partida de Lisboa e destino ao Funchal. Conforme noticiou o Económico Madeira, ontem, na sua edição impressa, um avião decorado com o logo dos anos 70 e ambiente a bordo a condizer, a companhia aérea nacional pretende assinalar os 600 anos do descobrimento da Madeira e do Porto Santo.

“O avião Portugal, um A330 que ostenta as cores e o logo que a Companhia envergava nas décadas de 60 e 70, vai excecionalmente voar até à Madeira, no âmbito das comemorações dos 600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo”, disse ao Económico Madeira fonte oficial da TAP. Este é o primeiro “voo retro” em território nacional, depois de outras iniciativas que tiveram como destino países da lusofonia. No voo com destino ao Funchal seguirá a bordo o vice-presidente do Governo regional da Madeira, Pedro Calado.

A mesma fonte adiantou que o voo TP1671 sai de Lisboa às 10:40 e aterra no Funchal às 12:25. No sentido oposto, mantendo o ambiente retro a bordo, o TP1682 sairá do Funchal às 13:25, com chegada a Lisboa às 15.05.