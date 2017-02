TAP angaria mais de 37 mil euros para causas sociais

Seis meses depois do primeiro leilão solidário que a TAP Portugal realizou através do seu movimento Voluntários com Asas, na eSolidar – plataforma online de angariação de fundos, já apoiou centenas de causas sociais.

Esta iniciativa da TAP decorre da remodelação de interiores dos seus aviões, processo que está em curso na Manutenção & Engenharia da Empresa.

Com a realização, até agora, de mais de 230 leilões conseguiram angariar mais de 37.200 euros, apoiando a Associação Salvador, a Cáritas Portuguesa, a Associação dos Albergues Nocturnos de Lisboa e o Centro de Apoio ao Sem-abrigo (CASA).

Com o valor angariado, foi possível à Associação Salvador, apoiar o seu projeto de empregabilidade de pessoas com deficiência. O objetivo principal do projeto é potenciar a integração profissional de pessoas com deficiência motora. À Cáritas Portuguesa, contribuiu para o apoio a famílias necessitadas, nomeadamente no pagamento de medicação, eletricidade, alimentação, apoio escolar, entre outros. Ao Centro de Apoio ao Sem-abrigo (CASA) reforçou os recursos de apoio às pessoas sem-abrigo, que diariamente apoiam com alimentação e alojamento. À Associação dos Albergues Nocturnos de Lisboa, conseguiu parte da verba necessária para a aquisição de um secador de roupa, equipamento imprescindível à sua atividade.

Em 2017 a TAP Portugal vai continuar a contar com a colaboração da eSolidar, no desenvolvimento dos seus Leilões Solidários, em articulação com os Voluntários com Asas.

Estão a decorrer mais 40 leilões solidários de cadeiras, galleys, armários usados, entre outros equipamentos.

Os leilões começaram com o valor base entre os 20 e os 60 euros e decorrem até amanhã.