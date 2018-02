‘Tap and go’. Um quarto dos europeus disposto a comprar com relógios ou pulseiras

Um quarto dos europeus pretende começar a utilizar os pagamentos contactaless “tap and go” (tocar com os dispositivos para comprar) em relógios (smartwatches), pulseiras, porta-chaves ou outros acessórios digitais designados wearables (“tecnologia vestível”), segundo os últimos dados divulgados pela Mastercard.

“A confiança dos europeus no contactless é maior do que nunca, o que leva a Europa a ser líder global neste método de pagamento e reflete, também, a procura dos consumidores por soluções inovadoras, como os wearables”, afirma o vice presidente-executivo de pagamentos Digitais e da Mastercard Lab na Europa, Paolo Battiston.

Os números apresentados pela multinacional de pagamentos mostram que o medo quanto a estes sistemas tem diminuído na Europa, registando uma queda de 24% face ao ano anterior. Os três países que estão cada vez menos receosos quanto a pagar através destas plataformas são a Holanda, onde a reocupação caiu 41%, a Espanha (-33%) e o Reino Unido (-31%).

Por outro lado, e seguindo a mesma tendência, os comerciantes que já aceitam contactless aumentou 42% em termos homólogos e passou a equivaler a 38% do total das transações realizadas nas lojas do ‘Velho Continente’. Quanto aos pagamentos com cartões contactless Mastercard e Maestro, tiveram uma subida exponencial de mais 145%.