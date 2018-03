Tancos: relatório aponta falhas de segurança nos paióis, mas não explica furto

O relatório do Ministério da Defesa, entregue quarta-feira na Assembleia da República, aponta “falhas de manutenção sistémica e estrutural” nos paióis de Tancos. O Governo reconhece que a base militar apresentava, desde a sua instalação, várias falhas de segurança, que terão permitido o furto de material militar detetado a 28 de junho de 2017.

“É possível afirmar a existência de falhas de manutenção sistémica e estrutural. Os erros sistémicos estão associados à gestão dos materiais e à segurança das infraestruturas, designadamente a partilha de responsabilidades, que, por vezes, foi associada à falta de unidade de comando”, lê-se no relatório.

O relatório indica que os sistemas de vigilância eletrónica e os sensores de movimento dos paióis de Tancos estavam desativados e as portas e fechaduras da base militar não cumpriam os requisitos obrigatórios de segurança há vários anos. Há ainda referência a uma ordem de recolha das armas roubadas que permaneceu ignorada durante cerca de cinco anos.

Também o número de efetivos originalmente determinado para a segurança da infraestrutura nunca terá sido cumprido.O número foi estabelecido em 1987 pelo Exército: “um oficial, cinco sargentos, quatro cabos e trinta e quatro soldados, num total de quarenta e quatro efetivos”, mas nunca foi alcançado – nem de perto, nem de longe – o standard inicialmente definido como necessário”.

O documento, de cerca de cem páginas, indica ainda que as “sucessivas alterações do modelo organizacional” provocaram “alterações no relacionamento entre estruturas mantidas no terreno”. O Ministério da Defesa assegura, no entanto, que “já estavam a ser implementadas medidas que procuravam mitigar os riscos identificados em Inspeções promovidas no quadro do Exército”.

Mas o Governo remete para a investigação criminal a “resposta cabal” ao “quem, quando, porquê e como” foi perpetrado o furto de material militar de Tancos. A Polícia Judiciária Militar (PJM) recuperou quase todo o material de guerra furtado nos paióis de Tancos, à exceção das munições de 9 milímetros na região da Chamusca.