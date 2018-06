Tancos: Dois dos coronéis suspensos podem ser promovidos a general

Podem vir a ser escolhidos como generais dois dos cinco coronéis que foram suspensos de forma temporária pelo chefe do Estado Maior do Exército (EME). O jornal “Público” revela que Paulo Almeida, que comanda o Regimento de Engenharia nº1 em Tancos, e Ferreira Duarte, que lidera o Regimento de Infantaria 15, em Tomar, foram selecionados para fazerem parte do próximo curso de promoção a oficial general.

Estes dois elementos juntamente com outros três foram exonerados a 1 de julho de 2017 pelo chefe do EME, o general Rovisco Duarte, que anunciou a medida durante o telejornal da RTP1 por serem os responsáveis pelas cinco unidades que forneciam efetivos para as rondas dos paióis de Tancos, que foram assaltados.

Este anúncio gerou indignação e revolta em vários oficiais superiores e os dois generais José Calçada, comandante do Pessoal e Faria Menezes, comandante operacional das Forças Terrestres apresentaram a sua demissão, por discordarem desta decisão.