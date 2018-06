Talude do Cidrão custou 3,2 milhões de euros

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai visitar esta sexta-feira as obras que já estão concluídas no talude do Cidrão, no Curral das Freiras, que envolveram um gasto de 3,3 milhões de euros de forma a trazer mais segurança à população daquela localidade e também aqueles que circulam na estrada regional 101.

As obras no talude surgiram devido à “instabilização daquele troço de estrada” derivada de “deformações horizontais e verticais na plataforma rodoviária” numa extensão de 200 metros de extensão.

A intervenção feita no local fez com que o novo traçado tenha 251 metros de extensão o que obrigou a uma escavação de cerca de 90 000 metros cúbicos de terreno natural. Os taludes foram reforçados numa área de 5.300 metros.