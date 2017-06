Talkdesk inaugura escritório no Porto e prevê atingir 70 colaboradores em 2017

Este reforço de recursos humanos no escritório do Porto visa desenvolver e consolidar áreas-chave que a empresa já conta nas suas instalações em Lisboa, mas com um enfoque centrado nas valências de Engenharia, Product Management, design de interface de utilizador (UI-UX).

A Talkdesk, empresa especialista no desenvolvimento de soluções de software para call centers, baseadas em cloud, acaba de anunciar a mudança de instalações para um novo escritório no Porto. As novas instalações, inauguradas recentemente, ficam situadas na zona central da cidade, junto ao metro, mais concretamente na Trindade. Atualmente com uma equipa de 25 colaboradores, a Talkdesk prevê atingir os 70 colaboradores no escritório do Porto nos próximos meses, juntando-se assim aos mais de 250 trabalhadores que a empresa já possui em Lisboa e São Francisco. Continuar a ler