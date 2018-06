Talibãs rejeitam extensão do cesar-fogo proposto pelo Afeganistão

Os líderes talibãs rejeitaram a extensão do cesar-fogo proposta pelo presidente do Afeganistão, avança o Washington Post.

A proposta do governo do Afeganistão foi rejeitada pelo talibãs que estão a ordenar que sejam resumidas as operações contra os invasores e os seus apoiantes, diz o Washington Post.

O porta-voz dos talibãs diz que o cesar-fogo foi anunciado para a paz das pessoas mas vai terminar neste domingo, acrescenta a mesma publicação.