Talheres de Hitler foram a leilão. Renderam pouco mais de 14 mil euros

Um conjunto de talheres em prata feito para celebrar o quinquagésimo aniversário de Hitler foram vendidas por 14.200 euros num leilão promovido pela Sherborne’s Chaterhouse.

O conjunto leiloado, que era utilizado apenas para ocasiões formais, é composto por duas facas, três colheres e três garfos que deviam fazer parte de um conjunto mais alargado, cujas peças se terão perdido ou estão escondidas, avança a BBC.

O conjunto foi encontrado aquando da limpeza de uma casa em Dorset, na Inglaterra, e pertenciam a um militar. A cruz suástica Nazi, a águia Nazi e as iniciais do ditador estão gravadas nos talheres.

Do licitador que levou os talheres do líder do partido nazi alemão apenas se sabe que fez a licitação online, desconhecendo-se a sua identidade.