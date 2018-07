Tailândia: Ministra australiana diz que rapazes podem sair em grupos de quatro

Em declarações ao canal de televisão australiano Nine Network, Julie Bishop saudou o resgato de quatro das crianças, no domingo, referindo que quase 20 australianos estão a participar na complexa operação de resgate na gruta inundada de Tham Luang, no norte da Tailândia.

“É altamente perigoso, é muito precário e os nossos pensamentos estão não apenas com os meninos, mas também com as equipes de mergulho e resgate que estão a ajudar”, disse Bishop.

Bishop disse que as lições da operação inicial seriam aplicadas nas operações subsequentes.