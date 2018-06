TAAG vai abrir linha aérea entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, concluiu a sua visita oficial a S. Tomé e Príncipe, anunciando para breve uma ligação aérea entre Luanda, São Tomé e Cabo Verde, com aviões da TAAG, companhia aérea angolana.

“Estamos a trabalhar para conseguirmos junto do governo angolano e junto da TAAG, uma solução que seja comercialmente viável, que possam fazer com que voos que saiam de Luanda, possam ir com passageiros para Cabo Verde.”

Ulisses Correia e Silva, que falou da triangularidade de cooperação entre Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e Luxemburgo, nas áreas de formação de quadros, garantiu a duplicação de pensão aos pensionistas caboverdianos residente em São Tomé e Príncipe.