T-Roc representou mais de 50% da produção automóvel de Portugal em maio

O modelo T-Roc da Volkswagen representou 57% da produção de viaturas automóveis em Portugal no mês passado, disse ao Jornal Económico fonte da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

A fabricação de veículos aumentou 64,7% em maio, em comparação com o período homólogo de 2017, atingindo as 28.707 unidades de carros. A produção de ligeiros de passageiros teve o crescimento mais expressivo face ao mesmo mês do ano passado, com 23.319 unidades e uma subida de 88,7%, mas a fabricação de veículos pesados voltou a cair (- 41,7%).

Nos primeiros cinco primeiros meses deste ano, a produção automóvel em Portugal avançou 86,2%, com 126.578 unidades de ligeiros, comerciais e pesados fabricadas no país, segundo os números divulgados esta terça-feira pela ACAP.