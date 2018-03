Swiftair com viagens diárias para a Madeira a partir desta semana

O consórcio MAIS, que opera na Madeira com um avião cargueiro a ligar a Lisboa, vai começar esta semana a voar diariamente para a Região, revelou ao Económico Madeira o CEO António Beirão.

O consórcio constituído entre a companhia aérea espanhola Swiftair, o broker de aviação ALS e a empresa logística madeirense Loginsular faz a ligação entre a Madeira e Lisboa, desde julho do ano passado, com cinco voos semanais.

“Vamos iniciar o transporte regular diário de mercadorias e o transporte de produtos como a anona e a pêra abacate”, afirma António Beirão que enaltece o trabalho e a abertura do Governo Regional na mediação com as entidades financeiras madeirenses.