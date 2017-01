Suspeito de triplo homicídio de Tires arrisca pena de prisão superior a 100 anos

O suspeito por matar três brasileiras em Tires, em setembro do ano passado, arrisca-se a uma pena que pode ultrapassar os 100 anos de prisão. Dinai Alves Gomes está indiciado por três homicídios qualificados, roubo, tripla ocultação de cadáveres e invasão de dispositivos informáticos.

“Com a coleta de fartas e contundentes provas de autoria e materialidade, o indiciamento se deu pelos três homicídios triplamente qualificados, por roubo, por tripla ocultação de cadáveres, por invasão de dispositivos informáticos; cuja somatória de penas ultrapassa 100 anos”, escreve a Polícia Federal brasileira em comunicado.

O caso remonta a agosto do ano passado, quando os corpos de Michele Santana Ferreira, de 28 anos, a irmã, Lidiana Neves Santana, de 16, e Thayane Milla Mendes Dias, de 21, foram encontrados num poço de um hotel para animais, em Tires, no concelho de Cascais.

As jovens brasileiras estavam desaparecidas desde fevereiro. Michele Santana Ferreira estava grávida de Dinai Alves Gomes, com quem tinha trabalhado no hotel onde os cadáveres foram descobertos.

Poucos dias depois de terem sido encontrados os corpos, Dinai Alves Gomes foi detido pela Polícia Federal de Minas Gerais, tendo ficado desde então em prisão preventiva a aguardar pelo julgamento.