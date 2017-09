Suspeito de Dortmund pertenceu ao Daesh no Iraque

A procuradoria-geral alemã anunciou esta quinta-feira que o suspeito detido pelas autoridades ontem foi de facto membro do autoproclamado Estado Islâmico no Iraque, indo ao encontro das suspeitas que já tinham sido levantadas. A notícia foi avançada pela agência Reuters, que explica que, no entanto, não há confirmação oficial de que se trata do autor das explosões. “As investigações feitas até agora não resultaram em nenhuma prova de que o suspeito tenha participado no ataque”, esclareceu o procurador federal em comunicado.

O suspeito em causa é Abdul Beset, um iraquiano de 26 anos que chegou à Alemanha no início de 2016, vindo da Turquia.

Em conferência de imprensa, as autoridades já tinham divulgado que encontraram uma carta junto ao local do incidente, onde a autoria das explosões é reivindicada por radicais islâmicos, que justificam o alegado atentado como sendo uma retaliação pelas missões de reconhecimento contra o autoproclamado Estado Islâmico na Síria.