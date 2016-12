Suspeito de ataque em Berlim morto em Itália

O homem que se pensa ser o responsável pelo ataque em Berlim, Anis Amri, foi morto esta madrugada em Milão. Depois de um tiroteio num subúrbio da cidade italiana, a polícia acabou por abater o suspeito, segundo avança a Reuters. A identidade do homem foi confirmada através das impressões digitais que foram também encontradas dentro do veículo usado no ataque.

O ministro do Interior italiano Marco Minniti confirmou que o homem morto por volta das 3h da manhã (hora local) é “sem sombra de dúvida” o condutor do camião, numa conferência de imprensa em Roma. O ministro explicou ainda que Amri tinha sido abordado pela polícia italiana numa operação de rotina que estava a acontecer numa estação de comboios.

As autoridades germânicas tinham intensificado as buscas na passada quarta-feira depois de terem sido encontrados documentos de identificação dentro da cabine do camião. Os documentos que se pensa pertencerem ao autor do ataque levaram a polícia a procurar o tunisino de 24 anos, Anis Amri. No entanto, existiam até agora informações contraditórios sobre o eventual paradeiro do suspeito.

O camião conduzido por Anis Amri entrou por um mercado natalício em Berlim na passada segunda-feira matou 12 pessoas e fez mais de 50 feridos. O atentado foi reinvidicado pelo ISIS que afirmou que o responsável é um soldado do Daesh. O alvo seriam cidadãos de países que estão contra o Estado Islâmico.

Durante a manhã de hoje foram também detidos dois homens que se suspeita estarem a preparar um ataque terrorista a um centro comercial. Os dois irmãos do Kosovo, que têm 28 e 31 anos respetivamente, foram presos na cidade alemã de Duisburgo.