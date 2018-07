Susana Prada vai a França com foco nos fundos de coesão

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, desloca-se a Bastia, em França, para participar na Assembleia Geral Anual da Comissão das Ilhas da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas (CRPM), que se realiza entre quinta e sexta-feira, e leva como um dos assuntos prioritários os fundos de coesão.

A governante tem uma intervenção prevista, no primeiro dia desta reunião, e vai levar a política de coesão, pós 2020, com um dos focos principais do seu discurso. A conferência, reúne 160 regiões, de 25 estados da União Europeia, e vai abordar temas como “o impacto da Política de Coesão pós 2020 para as ilhas”, o “transporte e a acessibilidade nas ilhas europeias”, o “turismo sustentável e a proteção da biodiversidade insular”; e a “transição energética e a descarbonização das economias insulares”.

Nesta visita vai existir ainda uma sessão interativa do projeto Civitas Destination, coordenada pela empresa Horários do Funchal, sobre “a mobilidade sustentável em destinos turísticos insulares”.