Susana Prada afirma que Governo da Madeira autoriza e apoia apascentação de gado

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, afirmou que o Governo Regional não só autoriza como apoia a apascentação de gado, durante as tosquias nas serras do Poiso. A governante diz que esta situação está legislada e que esta se revela adequada à conservação da natureza e à protecção das populações.

A governante explicou que durante as tosquias “o gado apascenta de uma forma ordenada” que cumpre a legislação em vigor. Susana Prada diz que é possível apascentar e que já foram passadas 123 licenças para esse efeito.

Susana Prada referiu que essa apascentação decorre em “zonas planas que não estão em risco de erosão” e que “não são áreas protegidas”.