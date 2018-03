Surdez pode afetar 900 milhões de pessoas até 2050, avisa OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou que 900 milhões de pessoas em todo o mundo poderão vir a ter surdez até 2050, quase o dobro da quantidade atual, e fez uma apelo aos governos para que tomem medidas para travar este aumento.

Numa alusão ao Dia Mundial da Audição, que se irá celebrar a 3 de março, a OMS apresentou uma campanha para prevenir e advertir sobre os desafios no campo da audição nos próximos 30 anos. Segundo a organização, cerca de 466 milhões de pessoas no mundo sofrem atualmente com problemas auditivos – sendo 34 milhões crianças -, enquanto há cinco anos o número total de casos era de 360 milhões. A OMS disse ainda que em 2030 o número de afetados poderá alcançar os 630 milhões.

A responsável do Departamento da Prevenção da Surdez da OMS, Shelly Chadha, afirmou que um dos principais fatores que explicam o aumento de casos é o envelhecimento da população. Além disso, a médica afirmou que a persistência de determinadas infeções, o uso de remédios que danificam o ouvido e a exposição a sons fortes também estão entre os principais causadores da perda de audição no mundo.