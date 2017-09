Supremo Tribunal tem nas mãos divulgação da lista

A contestação à divulgação da lista dos 50 maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos (CGD) está nas mãos do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), depois de os reguladores – Banco de Portugal (BdP) e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) – terem apresentado, em fevereiro, um recurso face à decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que obriga a Caixa a entregar aqueles dados à comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão do banco do Estado.

O BdP e a CMVM contestam o facto de o Tribunal da Relação de Lisboa ter tomado a decisão de levantamento de segredo sobre os documentos da CGD sem ouvir qualquer uma das entidades. A entidade liderada por Carlos Costa argumenta, mesmo, que divulgar créditos da instituição financeira terá “gravíssimas consequências”, uma argumentação que está na base do pedido de nulidade do acórdão do Tribunal da Relação de janeiro deste ano.

Segundo o Banco de Portugal, a revelação destes empréstimos pode significar “gravíssimas consequências de uma hipotética divulgação pública da informação solicitada pela comissão de inquérito, ao nível da supervisão, da CGD – o que é o mais – da estabilidade do sistema bancário e financeiro, com séria repercussão no próprio sistema económico”. Esta argumentação foi revelada pelo Jornal de Negócios, a 17 de fevereiro, dando conta que o BdP sinalizou “ameaças graves ao elo de confiança absolutamente indispensável à actividade bancária e à sua supervisão”.