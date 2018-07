Supervisores financeiros e IEFP assinam acordo para a formação financeira

Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Banco de Portugal e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões) e o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) assinaram um Acordo de Cooperação para a promoção da formação financeira na formação profissional, no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira, revela a CMVM em comunicado.

O acordo foi assinado, pela Presidente da CMVM, Gabriela Figueiredo Dias, pelo Presidente do CNSF, Carlos da Silva Costa, pela Vice-Governadora do BdP, Elisa Ferreira e pelo Presidente da ASF, José Figueiredo Almaça e em representação do IEFP pelo seu Presidente, António Valadas da Silva e pelo seu Vice-Presidente Paulo Feliciano.

A implementação do presente Acordo tem como linhas de ação a realização de sessões de formação financeira dirigidas aos formadores dos centros de formação profissional; o apoio a iniciativas de formação financeira que, posteriormente, venham a ser desenvolvidas por estes; a divulgação junto da rede nacional de centros de formação profissional da importância da inclusão dos conteúdos de formação financeira nos percursos formativos; e a colaboração na produção de materiais adequados às diversas iniciativas.