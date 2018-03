Superior Tribunal de Justiça aceita pedido da Oi contra a suspensão do aumento de capital

A Oi informou ontem, terça-feira, dia 13, que tomou conhecimento da decisão do ministro Marco Buzzi da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Marco Buzzi deferiu (aceitou) o “pedido liminar em conflito de competência” apresentado pela Oi, que “suspende os efeitos da decisão proferida pelo juízo arbitral no procedimento arbitral” iniciado contra a Oi pela acionista Bratel – veículo de investimento da Pharol (antiga Portugal Telecom SGPS).

Conforme a decisão do STJ, “ficou designado o Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, até ulterior deliberação, como explica a Oi num fato relevante divulgado na manhã de hoje.

Isto é, decidiu que o aumento de capital da Oi não pode ser travado por um tribunal arbitral, e põe no juiz do Tribunal do Rio de Janeiro a competência para decidir todas as matérias relacionadas com o processo de recuperação da Oi.