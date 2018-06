Super Bock e FC Porto renovam parceria até 2024

O Super Bock Group e o Futebol Clube do Porto (FC Porto) renovaram esta terça-feira o contrato que estabelece a parceria entre a marca e o clube até 2024. A marca da cerveja Super Bock vai continuar a ser um dos principais patrocinadores dos ‘dragões’, um acordo que vai completar as três décadas.

A colaboração entre a Super Bock e o FC Porto arrancou em 1994 com a assinatura de um acordo de compromisso entre as marcas. Ao oficializar a renovação do contrato de main sponsor do clube, a Super Bock “vai continuar a entrar em campo com a equipa de futebol principal, com visibilidade nas camisolas de jogo, nos equipamentos de treino e de saída dos jogadores e da equipa técnica”.

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, está seguro “de que não será aí o fim da ligação”. “A nós, FC Porto, honra-nos muito ter parcerias com empresas que se impõem pelo trabalho e pela qualidade, e que são um símbolo da indústria portuguesa”, destaca. Por sua vez, Rui Lopes Ferreira, CEO do Super Bock Group, confessa que gosta “de parcerias duradouras, estáveis e bem construídas”. “O futebol diz-nos muito e diz muito à cerveja, pois proporciona momentos de convívio e de diversão. Super Bock e FC Porto são duas marcas com valores semelhantes, que se complementam”, explica.