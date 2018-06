Summer Market no Mercado dos Lavradores até quarta-feira

O Mercado dos Lavradores dinamiza até à próxima quarta-feira a 4ª edição do Summer Market – Moda, Acessórios e Design 2018.

Durante três dias, serão 12 as marcas presentes nesta iniciativa da Unidade de Mercados, do Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal, que decorre das 9 horas às 18 horas, com entradas livres.

Este ano, as 12 marcas regionais presentes são: Atelier dos Gatafunhos; Baby Home Hand Made; Caixa de Cores; Luna Bijuteria; Maui Made More; Mimi Hand Made Product; Mokukini; M13 Naturals; Karla Vieira Bijuteria; Patricia Pinto; Paez; e Tikinika Hand Made.