Suíça vota amanhã referendo “suicida” sobre reforma da banca

O controverso referendo (Sovereign Money of Switzerland), ou “dinheiro Soberano da Suíça” proibiria os bancos de emprestar mais dinheiro do que têm em depósitos. Também tornaria o banco central do país a única fonte de dinheiro novo.

Os defensores argumentam que as mudanças aumentariam a integridade dos mercados financeiros suíços e protegeriam a pequena nação dos ciclos de expansão e recessão. A iniciativa foi concebida como uma resposta à crise financeira global de uma década atrás.

Em 2016, um grupo de voluntários suíços conseguiu as 110 mil assinaturas necessárias para que haja na Suíça – um país bem habituado a referendos – uma consulta popular que iria perguntar aos cidadãos se acham que os bancos privados devem ser impedidos de multiplicar as suas reservas e criar dinheiro novo, isto é, dívida nova.