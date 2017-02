Suíça rejeita reformas fiscais mais atrativas para empresas

Os suíços chumbaram a proposta do Governo de introdução de uma política fiscal com benefícios para multinacionais a operar no país, num referendo realizado este domingo. A proposta de uma legislação visava alterar as condições fiscais, tornando-se mais atrativa para as empresas e mais próximas dos níveis defendidos pela União Europeia. No entanto, a ideia foi rejeitada por 59% dos votantes, de acordo com dados da Bloomberg.

A média do equivalente suíço do IRC está ligeiramente abaixo dos 20%, o que contrasta com os 40% nos Estados Unidos e os 0% no Dubai, de acordo com um estudo da KPMG, com dados do ano passado, sendo que a descida dos impostos para as empresas ficaria dependente de investimento em investigação e inovação. No entanto, os defensores do “não” argumentavam que o Governo teria de aumentar os impostos dos contribuintes para compensar a quebra nas receitas com impostos das empresas.

“Fomos bem sucedidos em mostrar aos cidadãos os efeitos negativos que esta reforma teria. Segundo os nossos cálculos, teria resultado num encargo fiscal adicional de mil francos [937 euros] por agregado familiar e em cortes em serviços públicos como escolas”, afirmou a presidente do sindicato Unia, Vania Alleva, à Bloomberg.