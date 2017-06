Sucessor de Comey no FBI tem um “currículo impecável”, realça Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou esta quarta-feira Christopher Wray como diretor da polícia federal norte-americana, FIB (Federal Bureau of Investigation). O antigo procurador-geral adjunto é descrito pelo presidente como um homem “com um currículo impecável” e irá suceder a James Comey, demitido pelo presidente no início do mês de maio.

A escolha do republicano foi anunciada na sua conta oficial do Twitter: Vou nomear Christopher Wray, um homem com um currículo impecável, como novo diretor do FBI”, escreveu.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2017

A decisão foi anunciada no mesmo dia em que o antigo diretor do FBI, James Comey, vai ser ouvido no Senado sobre a alegada ingerência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 8 de novembro. Desde a sua demissão, James Comey não prestou quaisquer declarações públicas, depois de ter sido demitido pelo presidente dos Estados Unidos, numa altura em que estava a supervisionar uma investigação sobre os alegados contactos mantidos entre a campanha de Trump e a Rússia.

A nomeação de Christopher Wray vai ser agora comunicada ao Senado para votação.