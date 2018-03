Substância neurotóxica usada para envenenar ex-espião encontrada em restaurante

Vestígios da substância neurotóxica usada contra o ex-espião russo Sergei Skripal e a sua filha, Yulia, foram encontrados no restaurante Zizzi, em Salisbury, no sudeste da Inglaterra, onde os dois almoçaram no sábado à tarde, avançou este domingo a BBC.

Sergei e Yulia foram encontrados duas horas depois da refeição, inconscientes, num banco em frente ao shopping onde fica o restaurante.

O vestígio da substância foi encontrado durante uma perícia forense, no Zizzi e no Mill Pub, um bar local que o ex-agente frequentava.