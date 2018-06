Subsidiárias holandesas da Oi reconhecem plano recuperação judicial da operadora

As subsidiárias holandesas da operadora brasileira Oi deram aval ao plano de recuperação judicial daquela companhia, o que permitirá reconhecer internacionalmente o documento, que visa reduzir o passivo da empresa, foi esta segunda-feira, 4 de junho, divulgado.

Em comunicado enviado hoje ao mercado pela portuguesa Pharol (ex-Portugal Telecom e maior acionista da Oi), as empresas Portugal Telecom International Finance BV – Em Recuperação Judicial e Oi Brasil Holdings Coöperatief UA – Em Recuperação Judicial realizaram “reuniões de verificação” na passada sexta-feira para dar aval ao plano de recuperação judicial da Oi, aprovado em dezembro passado em assembleia-geral de acionistas no Rio de Janeiro.

Para isso, as subsidiárias holandesas da Oi tiveram de aprovar, individualmente, um plano que “dá efeito ao plano de recuperação judicial internacionalmente”, refere o comunicado, que especifica que estes documentos “refletem materialmente” o que foi aprovado no Brasil no final do ano passado e visam, assim, “assegurar que todos os aspetos materiais […] tenham efeito obrigatório para credores e partes interessadas, não apenas no Brasil, mas também em outros territórios, incluindo os Países Baixos e o Reino Unido”.