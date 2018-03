Subidas dos CTT, Mota-Engil e Ibersol não chegam para animar PSI-20

O principal índice nacional, PSI 20, está a perder 0,70%, para 5335,36 pontos, a meio da sessão bolsista desta sexta-feira, dia 23 de março, acompanhando o quadro desfavorável dos mercados financeiros norte-americanos, asiáticos e europeus.

Carla Santos, gestora da corretora XTB, explica que os receios de uma guerra comercial e as fizeram-se ‘ouvir’ dos quatro cantos do mundo. “Estas retaliações fizeram desabar os mercados, que apesar de apresentarem crescimento económico de uma ponta à outra do globo, vêem-se envolvidos neste confronto que pode ser prejudicial para o crescimento global cada vez mais interligado”, afirma a analista.

Os CTT – Correios de Portugal, a construtora Mota-Engil e a empresa do setor alimentar Ibersol não chegam para animar o PSI-20 e são as exceções na bolsa de Lisboa, as únicas que não foram arrastadas para o ‘vermelho’. Apesar de ontem o BPI ter reduzido a sua participação na Ibersol de 2% para 1,219%, a representante em Portugal da marca Pizza Hut pontua os ligeiros 0,44%, para 11,500 euros.