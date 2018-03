STRN realiza nova vigília, desta vez em Ponte da Barca

Depois de duas vigílias realizadas no Porto por causa das más condições de trabalho existentes na Conservatória do Registo da cidade, o STRN, Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado, realiza esta quarta-feira, dia 28 de Março, uma iniciativa semelhante, desta vez em Ponte da Barca.

Será em frente da Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial de Ponte da Barca, e a iniciativa, “uma vigília e manifestação pacífica”, servirá para “para chamar a atenção para a situação – caricata e muito prejudicial para os serviços – de haver uma Conservadora designada desde julho do ano passado mas que nunca compareceu no local de trabalho”, diz a organização em comunicado.

“Além dos trabalhadores dos registos e do notariado estarão também presentes advogados e solicitadores igualmente afetados pela falta da Conservadora”, diz ainda a nota oficial. “A situação calamitosa a que a Conservatória de Ponte da Barca chegou deve-se, na opinião do STRN, exclusivamente às más políticas praticadas pelo IRN, Instituto de Registos e do Notariado, com graves prejuízos para o interesse público”.