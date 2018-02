Stresse Hídrico: como o “Dia Zero” está a afetar a vida nas metrópoles

“Nem imaginam o que consegui hoje! Consegui comprar água. Seis litros ao certo. Porque raio isso me faz feliz? Aqui em Cape Town, estamos a passar por uma dura crise. Aquilo a que chamamos o “Day Zero” aproxima-se: no dia 16 de abril deixará de haver água. A primeira grande cidade no mundo que está a ficar sem água”, contou Aurélie, uma mulher que vive na Cidade do Cabo, África do Sul, citada pela imprensa internacional.

Desde o início deste mês apenas é permitido gastar 50 litros de água por dia e o banho não pode ultrapassar os 90 segundos. No entanto, a cidade sul-africana conseguiu adiar até junho o prazo para se esgotarem as suas reservas de água, graças a uma intensa redução do consumo, adiantaram as autoridades do país.

Se o ‘Dia Zero’ se concretizar os habitantes da Cidade do Cabo deverão abastecer-se nos 200 pontos de recolha de água, onde podem receber, no máximo, 25 litros de água por dia por cada pessoa.