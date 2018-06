STEF adquire a Express Maree e expande serviços para produtos do mar

A STEF anuncia em comunicado a aquisição da Express Maree, empresa francesa de transporte e logística sob temperatura controlada.

As partes anunciam a assinatura de um protocolo de entendimento com vista à cessão de 100% da empresa Express Maree à STEF, que será efectiva a 2 de julho de 2018.

Segundo a STEF esta aquisição vai permitir reforçar a sua cobertura operacional em França assim como impulsionar a STEF Seafood, área de negócio dedicada aos produtos marítimos criada em 2017 que conta com 700 colaboradores e 17 plataformas situadas em França e em Itália.

Michel Fons, Diretor das atividades Seafood do Grupo STEF, declara: “A aquisição da Express Maree, parceiro histórico da STEF, surge como consequência da grande complementaridade das nossas duas empresas e das nossas equipas. Com esta emblemática operação de crescimento externo, o Grupo STEF reafirma a sua estratégia de crescimento e de especialização no mercado dos produtos do mar. A junção das nossas melhores práticas proporcionará aos nossos clientes um saber fazer de excelência e permitirá também complementar o nosso dispositivo em França, acelerando a nossa dinâmica de desenvolvimento neste exigente mercado”.

A STEF é líder na Europa de serviços de logística e de transporte sob temperatura controlada. “O Grupo transporta produtos alimentares refrigerados, congelados e termosensíveis desde as suas zonas de produção para as zonas de consumo nas melhores condições de segurança alimentar, de prazos de entrega e de qualidade”, anuncia-se assim a STEF em comunicado.

O Grupo opera diariamente, através de uma extensa rede de 230 plataformas em França, Itália, Espanha, Portugal, Bélgica, Países Baixos e Suíça.

O Grupo tem um quadro de pessoal composto por 18.000 colaboradores. Em 2017, o grupo STEF registou um volume de negócios de 2.976 milhões de euros.

A STEF Portugal, sediada em Póvoa de Santa iria, conta com 420 colaboradores.

A empresa suporta a sua actividade em três plataformas de transporte e logística (Lisboa, Porto e Alverca) e cinco plataformas de transporte (Beja, Algoz, Castelo Branco, Sousel e Coimbra).

Constituída em 1948, a empresa Express Maree é especializada no transporte e na logística de produtos do mar em França e a nível internacional. Este negócio representa 75% da sua actividade. Esta empresa conta com 450 colaboradores e 9 plataformas em França.

Julien Raynaud, Diretor geral da Express Maree, acrescenta: “Estamos muitos satisfeitos por nos juntarmos a um grande grupo como a STEF com quem já trabalhamos em estreita colaboração desde há muitos anos, nomeadamente na rede europeia de recolha e distribuição dos produtos do mar na Europa – Seafoodways. É uma sequência natural que proporciona aos nossos clientes uma garantia de continuidade de serviço e de qualidade numa rede europeia reconhecida”.

Julien Raynaud passa a integrar o Comité de Direção da STEF Seafood na qualidade de Diretor geral operacional da Express Maree.