STCP aumenta capital em mais 18,2 milhões de euros

A STCP – Sociedade de Transportes Coletivos do Porto anunciou hoje o aumento de capital social, no montante de 18,2 milhões de euros.

Segundo o comunicado da STCP, enviado hoje, dia 9 de julho à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, este aumento de capital foi concretizado através da emissão de 3,640 milhões de novas ações nominativas com o valor de cinco euros cada, subscritas e realizadas em numerário pelo Estado.

“A realização do capital foi efetuada mediante a utilização da respetiva dotação do Orçamento de Estado de 2018”, esclarece a STCP no referido comunicado.