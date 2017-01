Startup portuguesa cria luva que permite levantar até 40 quilos sem esforço

A NUADA é uma startup portuense, sediada na UPTEC, composta por sete elementos das áreas das engenharias Informática, Mecânica, Eletromecânica e Bioengenharia, mais um profissional da indústria.

A empresa desenvolveu uma luva electrónica, que permite que pessoas com problemas nos músculos e articulações da mão, bem como pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral (AVC) possam pegar em objetos pesados (até 40 quilos), com a mão “relaxada”.

Filipe Quinaz, responsável pelo projeto, citado pela Lusa, afirma que esta inovação tecnológica, “segura” e “leve”, utiliza têxteis finos, respiráveis, flexíveis, inteligentes e personalizáveis e baseia-se, especialmente, “em componentes de baixo consumo energético, criados para lidar com suporte de peso pesado, mantendo a sensibilidade ao toque e uma relação não intrusiva com o corpo”.

A tecnologia é equipada com componentes de rastreamento que recolhem dados, como a força utilizada, a estabilidade e a mobilidade, sendo que, posteriormente, os dados dos pacientes são “acessados, compartilhados e aprendidos” pelos profissionais de saúde, acrescentou a mesma fonte.

Mas como surgiu a ideia? De acordo com Filipe, foi quando fraturou a mão, ficando “completamente limitado”. Ao longo desse período, no qual estava a acabar o doutoramento em Biomedicina, reparou que “uma simples diminuição” da força da mão tem “consequências muito graves” e, com o apoio de dois professores, decidiu criar um protótipo desta solução e participar no concurso tecnológico Microsoft Imagine Cup. Venceu a versão europeia deste mesmo concurso, chegando à final do Microsoft Imagine Cup a nível mundial.

A empresa, representada nos EUA, num programa de aceleração, UTEN, com a Universidade do Texas, inicia, este ano, a sua atividade em Londres. Além do mais, foi convidada a ser uma das dez empresas-bandeira da Entiq, uma plataforma de inovação, que vai abrir também em Londres.

Tem como parceiros o Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (INEGI), do Porto, o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), de Braga, o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (CITEVE), o Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes (CeNTI), a Universidade da Beira Interior, a Microsoft e a StartupBraga.