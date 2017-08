Startup Portimão recebe os primeiros empreendedores

Inaugurada no passado dia 10 de agosto, a Startup Portimão é direcionada para as ‘cidades inteligentes’, nas áreas da energia, mobilidade, turismo, governança e qualidade de vida.

No discurso de abertura, Paulo Pinheiro, administrador do Autódromo Internacional do Algarve, garantiu que é, para a sua equipa, “um orgulho fazer parte de um ecossistema com estas características, que cria condições para o crescimento de jovens empresários”, acrescentando ainda a sua pretensão de “fazer parte de todo o processo de apoio aos empresários”, através da sua rede de contactos.

Também Luís Matos Martins, Administrador dos Territórios Criativos, referiu a vontade de todos os parceiros da Startup Portimão de “projetar o futuro das pessoas e acelerar os negócios”, ou não fosse a incubadora diferenciar-se pela sua infraestrutura e localização, em pleno Autódromo Internacional do Algarve.