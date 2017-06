Startup FoundVet vence Prémio K.Tech do Concurso Acredita Portugal

A FoundVet foi revelada como a startup vencedora do Prémio K.Tech, a vertente do Concurso Montepio Acredita Portugal destinada a projetos relacionados com as novas Tecnologias de Informação (TI) e apoiada pela KCS iT, empresa de serviços de consultoria, outsourcing e formação.

A startup vai agora contar com o apoio da consultora para a sua entrada no mercado, através da atribuição de uma bolsa de horas para implementação das melhores práticas ao nível de PMI. A VII Gala do Concurso Montepio Acredita Portugal teve lugar na passada sexta-feira, no Centro de Congressos de Lisboa.

Tiago Farinha, Diretor Geral da KCS iT, explica em comunicado que “O projeto vencedor foi reconhecido por apresentar uma conjugação de tecnologia inovadora e oferta original, e por ter em si a potencialidade de levar uma transformação ao setor específico no qual se enquadra”.