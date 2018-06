Startup Blockbird, Novo Banco e Técnico unem-se para formar executivos sobre blockchain

A recém-criada startup portuguesa Blockbird Ventures, o Novo Banco e o Instituto Superior Técnico fizeram uma parceria para formar executivos em empresas e faculdades sobre a tecnologia blockchain.

A microempresa que pretende desenvolver novas soluções assentes nesta inovação, conta com uma oferta de sete cursos, adaptados aos diferentes estágios de tomada de decisão das empresas, e cursos dedicados a programadores.

Pedro Martins, diretor de Tecnologias de Informação do Novo Banco e autor da obra “Introdução à Blockchain”, será advisor de tecnologia e coordenador da oferta formativa. “Existe um desconhecimento grande nas empresas sobre o que é tecnologia blockchain e a sua aplicabilidade. A Blockbird propõe-se reduzir essa lacuna”, afirma.

Blockbird Factory, Blockbird Studio e Blockbird Labs são os diferentes braços da empresa, responsáveis por desenvolve a oferta formativa adequada a cada empresa, dar continuidade às soluções e ligar o mundo empresarial à academia, respetivamente.

“O curso para diretores e gestores de equipa divide-se em três módulos sequenciais. No primeiro, há a familiarização com a tecnologia, no segundo avaliamos a sua aplicabilidade no negócio da empresa e, caso faça sentido, no terceiro módulo estudamos como deverá ser implementada a solução”, resume Jorge Pereira, co-fundador.

Miguel Pupo Correia, professor de Cibersegurança e Sistemas Distribuídos do Instituto Superior Técnico, será coordenador científico do Labs. “Existem vários alunos no Técnico a desenvolver soluções e a fazer investigação sobre esta nova tecnologia. A Blockbird é uma excelente ponte para fazer chegar estes projetos até às empresas e ao mundo real”, acredita o docente.