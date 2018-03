‘Startinnovation Talks’ debate criptomoedas e blockchain esta quarta-feira

A equipa orientada para startups e PME da pto, a Startinnovation Team, vai organizar um debate sobre criptomoedas e blockchain intitulado “Bit & Block: A cor do dinheiro”. A sessão, que se realiza na próxima quarta-feira, 14 de março, na Fnac do Chiado, tem como objetivo ser uma conversa informal sobre o mundo das moedas digitais.

A sessão arranca às 18 horas e vai pôr em cima da mesa dúvidas como: Que oportunidades representam as criptomoedas? Como é que poderá o blockchain revolucionar a economia nacional? Que setores poderão inovar com esta tecnologia? Qual o quadro legal a estabelecer?

Ricardo Santos Ferreira, subdiretor do Jornal Económico, vai moderar a sessão que contará com as intervenções de Filipe Castro, co-fundador da Utrust, João Freire de Andrade, head of Venture Capital da Big Start Ventures e co-Fundador da Portugal Fintech, José Figueiredo, administrador da Associação Portuguesa de Fintech e Insurtech e diretor geral do ComparaJá.pt e Ruca Sousa Marques, diretor executivo da ‎Switch Payments.