Starbucks vai deixar de usar palhinhas de plástico

A Starbucks quer eliminar as palhinhas de plásticos descartáveis até 2020, anunciou a cadeia de cafés esta segunda-feira. No final da presente década, as mais de 28.000 lojas da Starbucks passarão a ter palhinhas feitas de outros materiais alternativos. Também as tampas das suas bebidas passarão a ser recicláveis.

Com esta política, a empresa antecipa retirar das suas lojas cerca mil milhões de palhinhas de plástico por ano. No segmento das bebidas, mais de metade das receitas da Starbucks são provenientes das vendas de bebidas frias, o que demonstra o impacto que esta política vai ter nas operações da empresa.

A indústria mundial tem estado debaixo de fortes críticas depois da poluição dos oceanos, devido ao desperdício de plástico, que põe em risco a fauna marítima. De acordo com a agência noticiosa “Bloomberg”, um grupo de investidores que gere ativos no valor de milhares de milhões de dólares exigiu que grandes empresas, como a Pepsi e a Nestlé, reduzissem a utilização de plástico no packaging dos seus produtos.