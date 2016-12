Star Wars: Disney fatura 500 milhões de euros com ‘Rogue One’

A Disney anunciou que o filme ‘Rogue One: A Star Wars Story’ atingiu receitas globais de 523,8 milhões de dólares (500,8 milhões de euros), até ao último domingo.

De acordo com dados divulgados pela empresa, só na passada sexta-feira, sábado e domingo as vendas relacionadas com o filme ascenderam a 111,5 milhões de dólares (106,595 euros).

As receitas durante este fim de semana repartiram-se entre 64,4 milhões dólares (61,6 milhões de euros) nos Estados Unidos e 47,1 milhões de dólares (45 milhões de euros) no resto do mundo.

Ainda segundo a Disney, o filme de animação ‘Moana’ já atingiu receitas de 325 milhões de dólares (310,7 milhões de euros).