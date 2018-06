Sporting volta a ser campeão de hóquei em patins 30 anos depois

O Sporting sagrou-se este sábado, 2 de junho, 30 anos depois da última conquista, campeão português de hóquei em patins, ao vencer o FC Porto, por 4-3, em jogo da 25.ª e penúltima jornada do campeonato nacional.

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, Caio (05 minutos), Pedro Gil (38 e 47) e Ferran Font (43), de livre direto, marcaram para os ‘leões’, com Hélder Nunes (22), Gonçalo Alves (46) e Rafa (50) a marcarem para os ‘dragões’, campeões na última época.

O Sporting, que não era campeão desde 1987/88, somou o seu oitavo título, igualando o Paço d’Arcos no terceiro lugar dos clubes mais titulados, numa tabela liderada pelo Benfica, com um total de 23, mais um do que o FC Porto.