Sporting: Urnas fecharam às 20h30 depois de votar Jaime Marta Soares

As urnas da Assembleia Geral (AG) do Sporting em que se decide o futuro do presidente, Bruno de Carvalho, fecharam às 20h30, depois de ter votado o presidente da Mesa, Jaime Marta Soares.

Bruno de Carvalho compareceu na reunião magna realizada na Altice Arena, em Lisboa, ao contrário do que tinha dito dias antes, e acabou por votar às 20h05, alguns minutos antes de ser dada ordem de encerramento do recinto.

Depois de Bruno de Carvalho ainda votaram Álvaro Sobrinho, líder da Holdimo, segundo maior acionista da SAD do Sporting – que foi alvo de tentativa de agressão durante a tarde -, e Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão nomeada pela Mesa da Assembleia Geral (MAG) para substituir o Conselho Diretivo, entretanto suspenso.

O presidente da MAG, Jaime Marta Soares, foi o último a votar, dois minutos antes do fecho das urnas, escoltado por um grupo de polícias à civil.

A contagem dos votos depositados nas mais de 50 urnas iniciou-se às 20h40 e está a ser feita por funcionários do Sporting e uma empresa de auditora, sob vigilância de dezenas de agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) e elementos de uma empresa de segurança privada.

A contagem dos votos é realizada no local onde estavam posicionadas as urnas e à vista dos sócios do clube.

Cerca de uma centena de sócios discursaram durante a Assembleia Geral

Cerca de uma centena de sócios do Sporting falou durante a AG do clube, em que se vota a destituição ou continuidade do presidente, Bruno de Carvalho, e as intervenções terminaram às 18h40.

O primeiro sócio a falar na Altice Arena, em Lisboa, interveio às 15h10, e cada inscrito teve direito a dois minutos para expor a sua opinião, enquanto decorria a votação. As inscrições para intervir fecharam por volta das 17h40 e o último sócio terminou a exposição às 18h40.

As urnas abriram às 14h50 e o presidente da MAG, Jaime Marta Soares, anunciou que o clube vai ter eleições para os órgãos sociais em 8 de setembro.

O anúncio foi feito em resposta a um sócio durante a Assembleia Geral em que se vota a destituição ou a continuidade do Conselho Diretivo (CD) do Sporting, liderado por Bruno de Carvalho.

Marta Soares esclareceu que, se os sócios aprovarem a continuidade de Bruno de Carvalho, o ato vai servir para eleger uma nova MAG e um novo Conselho Fiscal e Disciplinar (CDF). Caso os sócios votem pela destituição do CD, as eleições decorrerão para eleger estes três órgãos do Sporting.

A reunião magna foi convocada com o objetivo de decidir o afastamento ou a continuidade de Bruno de Carvalho, presidente do Conselho Diretivo e figura central de uma crise que se agudizou com a perda do segundo lugar na I liga de futebol e a invasão de adeptos à Academia do Sporting, em Alcochete, em 15 de maio.

Bruno de Carvalho, que em fevereiro viu uma larga maioria de sócios legitimar o seu mandato – aprovando alterações aos estatutos e ao regulamento disciplinar, e a continuidade dos órgãos sociais – é o primeiro presidente a enfrentar a possibilidade ser afastado em quase 112 anos de história do clube.