Sporting: Tribunal obriga direção a entregar cadernos eleitorais a Jaime Marta Soares

Nesta decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, tomada na quinta-feira e a que a agência Lusa teve hoje acesso, é ordenada “a imediata entrega e acesso aos cadernos eleitorais do clube” a Marta Soares.

O juiz, que considera Marta Soares como “legítimo presidente da MAG”, determinou ainda que o Conselho Diretivo suporte “as despesas imprescindíveis à realização da Assembleia Geral (AG)” destitutiva de 23 de junho, estimando um valor de 80 mil euros.

Na mesma decisão, o juiz ordenou ainda que os membros do Conselho Diretivo “se abstenham de praticar quaisquer atos que sejam incompatíveis com o exercício do cargo de presidente da MAG do Sporting Clube de Portugal, designadamente convocar, desconvocar, suspender, realizar, presidir ou por qualquer forma determinar ou exercer quaisquer funções relativas ao cargo de Presidente da MAG quanto à realização de Assembleias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, do Sporting Clube de Portugal”.