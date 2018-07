Sporting terá pago meio milhão de euros por estratégia de comunicação para Bruno de Carvalho

O Sporting Clube de Portugal sobre a liderança de Bruno de Carvalho terá alegadamente empreendido uma estratégia de comunicação na Internet, com recurso a blogues anónimos e perfis falsos, que custaria meio milhão de euros por ano, pelo menos, noticia o “Correio da Manhã” esta segunda-feira.

O ex-presidente do clube de Alvalade terá tido ajuda de uma empresa de comunicação que se dedicaria a alimentar páginas nas redes sociais e pela área de marketing do clube, escreve o jornal do grupo Cofina. Esta estratégia de comunicação terá, alegadamente, sido fundamental para “guerra” com rival Sport Lisboa e Benfica.

Ainda de acordo com o “Correio da Manhã”, a alegada estratégia estabelecia ainda contratos fraccionados, que conferiam alguns luxos ao especialistas por esta comunicação, como por exemplo, uma conta aberta num restaurante em Lisboa paga pelo clube de Alvalade.