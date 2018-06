Sporting tem de receber 15 milhões de euros até ao fim de junho

O Sporting Clube de Portugal precisa de arrecadar 15 milhões de euros até ao final deste mês. Segundo a edição de sexta-feira do “Jornal de Negócios”, o valor estava previsto ser encaixado através de uma emissão obrigacionista, mas a crise que se vive no clube tem vindo adiar o processo. Deste modo, a gestão de tesouraria da SAD ‘leonina’ está assim obrigada a transferir jogadores até ao dia 30 de junho, para assegurar a entrada deste valor.

No entanto e de acordo com o “Jornal de Negócios”, uma fonte do clube de Alvalade, referiu que até este momento chegaram propostas “pouco atrativas, tendo sido recusadas”. Alguns representantes de jogadores que rescindiram o contrato alegando justa causa, também apresentaram propostas de transferências, mas os valores em causa foram consideradas “irrisórios e inaceitáveis”, por Bruno de Carvalho, mesmo que essas verbas sejam suficientes para suprimir os 15 milhões que a SAD necessita rapidamente.

“O Sporting vai negociar a transferência de qualquer jogador nos termos que entenda, não estamos vulneráveis a pressões”, salientou a fonte do clube.