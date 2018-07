Sporting SAD paga hotel de cinco estrelas à mulher de Bruno de Carvalho

A SAD do Sporting Clube de Portugal (SCP) autorizou o pagamento da estada num hotel de cinco estrelas a Joana Ornelas, revela o “Correio da Manhã” (CM) na edição desta sexta-feira.

O CM consultou faturas que estão a ser fiscalizadas por auditores contratados pela comissão de gestão do clube de Alvalade e que mostram que a mulher de Bruno de Carvalho esteve num quarto para duas pessoas no Vidago Palace Hotel, em Chaves, à conta dos ‘leões’.

A fatura do hotel, onde estiveram Joana Ornelas e Bruno de Carvalho ainda antes do casamento, terá sido de 821 euros, segundo o CM. A fiscalização por parte da comissão de supracitada visa saber se todas as faturas pagas pelo Sporting se destinavam efetivamente a despesas relacionadas com o clube.